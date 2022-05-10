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Burdur'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

10.05.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Burdur'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan Çankaya idaresindeki 01 AAU 36 plakalı tır ile aynı istikamette ilerleyen Emsal Gök (38) yönetimindeki 15 AAU 970 plakalı otomobil, Ali Kemal Erdem Bulvarı İl Özel İdaresi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan Gök, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan iki çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gök'ün cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

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trafik kazası Burdur

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