Burdur'da trafik kazası geçiren DSİ Burdur Şube Müdürü Kılcı, hayatını kaybetti

Burdur'da içme suyu arıtma tesisi inşaatından dönerken trafik kazası geçiren Devlet Su İşleri (DSİ) Burdur 182. Şube Müdürü Ali Kılcı, yaşamını yitirdi.

Şube Müdürü Kılcı idaresindeki 68 BS 011 plakalı kuruma ait otomobil, Büğdüz köyü yolunda yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Yaralanan Kılcı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kılcı'nın inşaatı devam eden içme suyu arıtma tesisi inşaatından kent merkezine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da yayınladığı taziye mesajında, elim bir trafik kazası sonucu Şube Müdürü Ali Kılcı'nın hayatını kaybettiğini büyük bir teessürle öğrendiğini bildirdi.

Kılcı'ya Allah'tan rahmet dileyen Arslantaş, "Ailesi, yakınları ve DSİ teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı'yı elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Merhum müdürümüze Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm DSİ camiasına başsağlığı diliyoruz."

