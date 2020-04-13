YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da yufka açan kadınlardan maske ve sosyal mesafe hassasiyeti

Burdur'da yufka açan kadınlardan maske ve sosyal mesafe hassasiyeti

BURDUR HABERLERİ  | 13.04.2020 20:49 | Son Güncelleme

Burdur'da yufka açan kadınlardan maske ve sosyal mesafe hassasiyeti

Burdur'un Bucak ilçesinde ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek yufka açtı.

Cami Mahallesi'nde yaşayan bir grup kadın, her yıl ramazan ayına yufka ekmeği yaparak hazırlık yapıyor. Bu yıl yufka açarken Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uyan kadınlar, sosyal mesafe kuralına ve maske takmaya özen gösterdi.

Maske ile yufka açan kadınlardan Ümmüşen Çavdar (57) gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıllarda kalabalık gruplar halinde yufka açtıklarını ancak bu yıl salgından dolayı 2-3 kişi olduklarını söyledi.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmadıklarını dile getiren Çavdar, şöyle konuştu:

''Dışarı çıkmadığımız için evlerde akrabalar olarak ekmek yapıyoruz. Virüsten korunmak amacıyla ekmek yaparken de maskemizi takıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz. Seyrek oturuyoruz. Fazla kişiyle bir arada durmuyoruz. Dışarıdan başka gelenimiz olmuyor. Aile içinde kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Her zaman dışarı çıkamadığımız için evimizde ekmek bulundurmamız gerekiyor.''

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Anahtar Kelimeler:
Bucak Burdur Ekmek Kadın maske Sosyal mesafe yufka açmak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evden çıkamayan yaşlı ve hastalara "kitap servisi"

Evden çıkamayan yaşlı ve hastalara "kitap servisi"

Odunpazarı’nda Korona virüse karşı önlemler

Odunpazarı’nda Korona virüse karşı önlemler

Antalya’da 2 günlük yasak ihlaline 3 milyon 295 bin TL para cezası

Antalya’da 2 günlük yasak ihlaline 3 milyon 295 bin TL para cezası

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim

Süleymanpaşa Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye başladı

Süleymanpaşa Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye başladı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Burdur Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:20
Öğle
13:04
İkindi
16:44
Akşam
19:39
Yatsı
20:59

Burdur Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Pazar Eczanesi
Merkez
Sarılar Eczanesi
Bucak
Erçelik Eczanesi
Golhisar
Deva Eczanesi
Karamanli
Sağlık Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.