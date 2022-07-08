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Burdur'daki hayvan hastanesinde çenesi kırılan deve ameliyat edildi

08.07.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'daki hayvan hastanesinde çenesi kırılan deve ameliyat edildi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde, çenesi kırılan deveye "implant" uygulandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan deve yetiştiricisi Kemal Özer'e ait devenin çenesinin kırılması üzerine hayvan, üniversitenin hastanesinde getirildi.

Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Harun Çınar tarafından muayene edilen deve ameliyata alındı.

Çınar ve veteriner hekim Metin Danacı tarafından çene kemiğinde kırık tespit edilen deveye, ameliyatla "implant" uygulandı.

Çınar, yaptığı açıklamada, devede çift taraflı çene kırığı tespit edildiğini belirtere, başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devenin iki ay içinde sağlığına kavuşacağını bildiren Çınar, MAKÜ hayvan hastanesi olarak bugüne kadar birçok başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Veteriner hekim Danacı da deveyi ameliyat için MAKÜ Hayvan Hastanesine getirdiklerini, röntgen işleminden sonra ameliyat ettiklerini daha önce de bu hastanede başka bir deveye katarakt ameliyatı yaptıklarını anlattı.

Hayvan sahibi Özer ise dün hayvanın ağılına girdiğinde alt çenesinin sallandığı ve ağzının kanadığı gördüğünü dile getirerek "Antalya'ya en yakın büyük hayvan hastanesi olarak MAKÜ'yü duyduk. Hayvanımızı buraya getirdik. Bütün tetkikleri, muayenesi yapıldı ve ameliyat edildi. Hayvanımızın sağlığına kavuşmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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Burdur hayvan hastanesi makü

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