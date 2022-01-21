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Burdur'daki Karanlıkdere Kanyonu'na 7 yaban keçisi bırakıldı

21.01.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçilerden ikisine sinyal verici tasma takılarak elektronik ortamda takipleri sağlanacak

Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğünce doğadan yakalanan 7 yaban keçisi Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na salındı.

Köylülerden gelen talep üzerine geçmişte kanyonda yaşadığı bilinen yaban keçilerinin tekrar bölgede varlığını sağlamak için çalışma yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği sınırlarındaki doğal alandan yakalanan 5'i dişi, 2'si erkek olmak üzere 7 yaban keçisi Altınyayla ilçesindeki Ballık köyünde bulunan kanyona bırakıldı.

- "Doğadan alınıp doğaya bırakma Türkiye'de ilk"

Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, gazetecilere doğadan yakalanan yaban keçilerinin tekrar doğaya bırakılmasının Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışma olduğunu söyledi.

Ballık köyünde yaşayan vatandaşların Burdur Valisi Ali Arslantaş'a ilettikleri bir talebi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Teymur, "Yaban hayatının korunması, geliştirmesi ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Aynı hassasiyeti kanyona bırakılan ve devamı da gelecek olan 7 yabani keçi için de göstereceğimizin sözünü veriyoruz." diye konuştu.

Burdur 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel de Genel Müdürlük olarak Türkiye'nin her yerinde doğaya yaban hayvanı yerleştirme çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Yaklaşık 25 yıldır doğaya yaban keçisi yerleştirme çalışmasının yapılmadığına dikkati çeken Temel, şöyle konuştu:

"2004 yılında yaban keçisi istasyonumuz kapanmıştı, o günden beri doğaya yaban keçisi yerleştirme çalışması yapılmamıştı. Hayvanları üretim istasyonundan getirmedik. Doğadan aldık doğaya bırakıyoruz. Amacımız 25 yaban keçisini kanyona yerleştirmek. Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı yaban keçilerine uygun bir ortam. Daha önceden burada çok miktarda yaban keçisinin yaşadığı biliniyor ancak maalesef nesli tükenme noktasına gelmiş. Şu anda kanyonda çok az sayıda var. Bu alanda güçlü bir popülasyon yetiştirme hedefindeyiz. Aynı gün içinde yakaladığımız hayvanları bekletmeden aşılarını yaptıktan sonra doğaya bırakıyoruz. İkisine de takip etmek için sinyal verici tasmalar taktık. Bu hayvanları elektronik olarak da takip edeceğiz."

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