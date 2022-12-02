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Burdurlu ev kadınlarının ördüğü giysiler 6 ülkedeki bebekleri ısıtıyor

02.12.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da genç girişimci Gözde Kaya Sezginer'in öncülüğünde bir araya gelen 10 ev kadını, ördükleri bebek giysilerini internet üzerinden Türkiye'nin değişik bölgelerinin yanı sıra 5 ülkedeki müşterilerine gönderiyor.

Çocukken annesini örnek alarak örgü örmeye başlayan Sezginer, 2012'de şirket kurarak butik açtı. Yaklaşık 8 yıl butiğini işleten ancak Kovid-19 salgını sürecinde ev ofisi düzenine dönen genç kadın, ördüğü ürünlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Zamanla takipçisi artan Sezginer, internet üzerinden sipariş almaya başladı. Bir süre sonra yurt içi ve dışından aldığı siparişlere yetişemeyen Sezginer, çevresindeki 10 ev kadınıyla "örgü ekibi" oluşturdu.

Bebekler için tulum, ceket, yelek, battaniye, patik ve bere gibi giysiler ören kadınlar, el emeklerini yurt içindeki ve dışındaki müşterilerine göndererek ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

İki çocuk annesi 32 yaşındaki Gözde Kaya Sezginer, AA muhabirine, annesinin de örgü ürünler satarak evlerini geçindirdiğini söyledi.

Yaptıkları ürünlerin yüzde 80'ini yurt dışına gönderdiklerini anlatan Sezginer, "Almanya'ya 2 yıldır düzenli olarak ürün gönderiyoruz. Geçen yıl kış boyunca Finlandiya'ya çalıştık. Şimdi de Belçika'ya düzenli çalışacağız. ABD ve Fransa'da da ürün gönderdiğimiz müşterilerimiz var. " diye konuştu.

Sezginer, müşterileriyle internetten iletişim kurduklarını, ekip olarak çalıştıkları için büyük işler alabildiklerini vurguladı.

"EKİBİ BÜYÜTMEYİ VE ÖRGÜ ATÖLYESİ AÇMAYI HEDEFLİYORUM"

Hazırladıkları siparişleri istenilen kargo şirketiyle gönderdiklerini belirten Sezginer, "Gece gündüz çalışarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu işe girdikten sonra boş geçirdiğimiz bir ay bile olmadı. Her ay ortalama 80 parça ürün gönderiyoruz. Yazın da soğuk ülkelere çalışıyoruz. Örgünün yanında amigurumi talepleri de var. Onun için de ayrı bir grup kuracağım." dedi.

Yaptıkları iş sayesinde birçok kişinin evine ekmek götürdüğünü ifade eden Sezginer, "Şirket kurduğumuz için fatura da kesiyoruz ve böylelikle ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. İleride ekibi daha da büyütmeyi ve örgü atölyesi açmayı hedefliyorum." diye konuştu.

"ÜNİVERSİTEYE GİDEN KIZIMA HARÇLIK GÖNDERİYORUM"

Ev kadınlarından Öznur Kınay da ürünlerini önceden satamadığını, Sezginer ile tanıştıktan sonra evine katkı sağlayabildiğini söyledi.

Aygül Kaval da çocukluğundan beri örgü ördüğünü belirterek, "El işini çok seviyorum, beni çok mutlu eden bir şey. İp kokusunu bile çok seviyorum. Ördüklerimi satarak üniversiteye giden kızıma harçlık gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Nazife Uysal, ekibe katıldığı için mutlu olduğunu, Nilgün Oran da yabancı dilden çeviri yaparak müşterilerle iletişim kurduklarını anlattı.

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