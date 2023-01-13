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Burhan Çaçan eşi ve çocukları kimdir? Burhan Çaçan'ın eşi Yasemin Çaçan kim?

13.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayata gözleri kapadı. Bu üzücü haberin ardından usta sanatçı hakkında araştırmalar da hız kazandı. Burhan Çaçan eşi ve çocukları kimdir? Burhan Çaçan'ın eşi Yasemin Çaçan kim? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Burhan Çaçan eşi ve çocukları kimdir? Burhan Çaçan'ın eşi Yasemin Çaçan kim?

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 62 yaşında hayata gözlerini kapadı. Müzisyenliğinin yanı sıra bir dönem oyunculuk da yapan Çaçan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Burhan Çaçan bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Burhan Çaçan'ın ailesine dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, Burhan Çaçan eşi ve çocukları kimdir? Burhan Çaçan'ın eşi Yasemin Çaçan kim? İşte tüm merak edilenler...

BURHAN ÇAÇAN EŞİ VE ÇOCUKLARI KİMDİR?

Burhan Çaçan, 1991 yılında Yasemin Çaçan ile evlendi. 2 oğlu vardır. Kutsal Çaçan adında bir oğlu vardır, bir oğlunun ismi Kutsal Çaçan olarak bilinmektedir.

Burhan Çaçan 2

BURHAN ÇAÇAN VEFAT ETTİ

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Burhan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtildi. Çaçan'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği kaydedildi.

Sanatçı Seher Dilovan, Çaçan'ın vefatını, sosyal medyada yaptığı, "Değerli meslektaşım, halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim" sözleriyle duyurdu.

Sanatçının cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Burhan Çaçan

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, TRT Erzurum Radyosu'nun 1978'de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım attı. Sanatçı, 1981'de "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkardı. Çaçan daha sonra "Kızlar Çıktı Çayıra", "Deh Deyin Kızlar", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar", "Sen Nerdesin- Kış", "Damla Damla", "Senden Sonra", "Çakmak Çakmağa Geldik", "Mevlüt ve İlahiler", "Neden Geldim İstanbul'a", "Beni Anneme Götürün", "Unutulmayanlar 1", "Namussuz Ayrılık", "İlahiler 99", "Alınyazım", "Türküleri Özledim", "Gecenin Yarısı", "Sus Dinle", "Yalan", "Sabaha Kadar", "Zor Akşamlar", "Bu Gece" ve "Bu da mı Yalan" adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

Burhan Çaçan ayrıca "Makber", "Ağlama Yavrum", "Yetim Cemo", "Her Yer Karanlık", "Ayaz Geceler" ve "Yağ Yağmur" adlı filmlerde de rol aldı.

İlahiler 99 ve Mevlüt ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.

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