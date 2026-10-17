Halef: Köklerin Çağrısı 40. bölüm 1. fragman geldi! ''Final olmasın''

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin ikinci sezonu oldukça heyecanlı başladı. Reytinglerde birinci sıraya yerleşen dizi bu hafta yine izleyicisini ekrana kilitleyecek.

YORUM YAĞDI

Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzalı dizinin 40. bölüm 1. fragmanı seyirciyi pek tatmin etmedi. Halef için sosyal medyada; 'Final olmasın', 'Yıldız artık hatırlasın', 'Artık kavuşsunlar lütfen' gibi yorumlar yapıldı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 40. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

"En baştan başlayalım..." #HalefKöklerinÇağrısı yeni bölümüyle Perşembe 20.00’de NOW’da. @nowtvturkiye @mostproduction https://t.co/05M1bFlsrI — Halef: Köklerin Çağrısı (@halefdizi) October 15, 2026

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Yıldız’ın kimliğine dair şüpheleri iyice artmıştır. Onun için artık her şeyi sorgulama zamanı gelmiştir. Rami onu ikna etmeye çalışsa da içindeki şüphe giderek büyümektedir. Sadullah ise Yıldız’ı yakınında tutarak Serhat’a karşı koz olarak kullanma niyetindedir.

Yıldız’ın güvenliğinden endişe eden Serhat, onu Sadullah’ın konağından çıkarmak için her şeyi yapmaya hazır olsa da karşısında ağalık otoritesini kullanan Akif vardır. Öte yandan Sadullah Ağa’nın kızı Dilşad, Urfa’ya gelmiştir.