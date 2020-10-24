Burhan Karaçam: Borcumuz 460 milyon Euro'ya geriledi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında açıklamalarda bulundu.

'YÖNETİM OLARAK 2 ÖNEMLİ HAMLE YAPARAK BORÇLARI İNDİRDİK''

Burhan Karaçam, yönetime geldikleri zaman devraldıkları bilanço borç toplamının 612 milyon Euro olduğunu ifade ederek, ''Bilanço dışı borçlarda 112 milyon Euro seviyelerindeydi. Bizim bu dönem içinde yaptığımız yönetim olarak en önemli iki hamleden bir tanesi futbol takım harcamalarını 2017-2018 sezonunda 93 milyon Euro iken bir sonraki sezon 82, sonra 64 şimdi 56 milyon Euro'ya geriledi. İkinci büyük hamlemizde borçlarla beraber devraldığımız önemli bir açık pozisyon sıkıntımız vardı. Döviz cinsinden varlıklarla karşılaştığımızda 300 milyon Euro'luk bir açık vardı. Bu kurların yükselme eğilimi vardı. Bu açık durumumuzu 60-70 milyon Eurolara indirdik. Dövizlerin, Türk Lirası'na dönüştürme konusunu Nisan ortasında tamamlamıştık. Bu şekilde 612 milyon Euro olan borcumuz 460 milyon Euro'ya indi. Bu başta başkanımızın kişisel maddi katkılarının yanı sıra camiamızın yeni desteği ve yönetimimizin aldığı kararlarla oldu. Fenerbahçe'nin konsolide borcu 4 milyar 300 milyona gelmiş durumda. Bu spor kulüplerinde Türkiye'deki en yüksek borç durumu. Futbol A.Ş olarak finansal borç 2 milyar 171 milyon durumunda. Bizler önümüzdeki dönemde bankalarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu borçlar bir şekilde yeniden yapılanacak. Onların prensipleri görüşülüyor. Ama rakam çok yüksek. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak konsolide bazda zarar ediyoruz. Biz bunlar geri ödemek için kar yapmamız lazım. Burada en önemli konu sportif başarıyla bu borç geri ödemeyi denge içerisinde götürebilmek. Ne yazık ki gelinen noktada bütün dünyada ne kadar maddi varlığınız güçlüyse, sportif başarıyı elde etmede şanslı oluyorsunuz. Bundan sonraki 9-10 yıllık dönemde yapmamız gereken şey ayağımızı yorganına göre uzatmak. Fenerbahçe'nin hedeflediği şampiyonluklara ulaşabilmek lazım. Mali açıdan daha yüksek bir borç ödemeyle karşı karşıya kalırsanız sportif başarı şansınız düşüyor. Bunların dengelenmesi önümüzdeki dönemlerde takip edilmesi gereken bir durum" diye konuştu.