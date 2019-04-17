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Burhan Karaçam, 'Fener Ol' kampanyasından toplanan geliri açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, sarı-lacivertli takımın 4 Nisan'da başlattığı 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili son durumu anlattı. Karaçam, "Bugüne kadar ne oldu? 414 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi" dedi. Sadece SMS'le şimdiye kadar yaklaşık 6.5 milyon TL toplandığı belirtildi.

Burhan Karaçam, 'Fener Ol' kampanyasından toplanan geliri açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fenerbahçe'nin başlattığı Fener Ol kampanyası hakkında FBTV'ye konuştu.

Taraftarların kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu söyleyen Karaçam, "Taraftarlarımızın gönderdiği destek videoları bizlere ekstra cesaretlendiriyor ve inancımızın pekişmesine neden oluyor. Benim de çok hoşuma gidiyor, çünkü o videolar birçok kaynaktan geliyor ama geldiği önemli kaynaklardan bir tanesi de bizim gönüllü bireyler yani çeşitli bölgelerden gelenlerdir. Türkiye'nin ve Avrupa'nın bu kadar geniş kesiminden sesimizin duyulmuş olması, 'Fener Ol' kampanyasının benimsenmesi ve herkesin Fener olmak için bu kadar heyecanlı, bu kadar özverili, bu kadar arzulu bir şekilde bunun içinde yer alması bize destek oluyor." dedi.

NE KADAR KATILIM OLDU?

16 Nisan itibariyle yapılan bağış sayısını da açıklayan Karaçam, "Dün itibariyle kredi kartıyla yapılan işlem sayısı: 59 bin küsür. 60 bin rakamını yarın geçmiş oluruz.Yurt dışı da dahil gelen eft ve havale: 33 bin küsür. Hafta sonu da bu alanda 50 bini geçeriz diye tahmin ediyorum. Ve gönüllü bireylerden gelen SMS rakamı 322 bini geçti. Burada her bir işlem 20TL. Bir de burada birinci kurumsal grupta da 120'ye yakın temas yapıldı. Orada gidecek çok daha uzun yolumuz var. Çünkü birinci grubun temasları ve görüşmeleri epey zaman alıyor ama o da programlamış vaziyette. Hem İstanbul'da hem de İstanbul dışında bununla ilgili çalışmalar olacak. Bunların hepsine baktığımız zaman ilk 11 günlük süre içinde 414 binin üzerinde bir işlem gerçekleştirildi. Bu SMS'lerle ilgili olarak tekrar eden mükerrer olan SMS'ler de vardır ama bu rakam bugüne kadar hiç denenmemiş olan modelin ilk 10 günü için çok önemli bir rakam. Tabii hedeflediğimiz milyonlar içinde bu rakam şu anda ilk aşamada olduğu için Fenerbahçe'nin gücünü tam olarak yansıtmıyor ama ilerleyen zaman içerisinde ulaştıkça ve kampanyamız sahiplenildikçe ki çok iyi sahiplenildiğini medyadan bize gelen haberlerle, medyadan gelen bilgilerden bunları görüyoruz. Tabanda çok olumlu ve pozitif karşılanmış ve çok yapıcı dönüşleri aldığımız bir kampanya oldu. O bakımdan ben gerek bu ay sonu olsun gerek mayıs sonu olsun gerekse bu kampanyanın hedefleri açısından olsun, bu konuda çok fazla bir endişe taşımıyorum. Kaldı ki kampanyamızın bir bölümü sürekli gündemde olacak, sürekli uygulama içinde olacak ve böyle bir yapı içinde bu çalışıyor. Buna ilave olarak da belirli aralıklarla çok daha farklı sosyal etkinliklerle camiamızın karşısına çıkacağız ve onların desteklerini, onları üzmeden imkanları çerçevesinde alma gayreti içinde olacağız ve alacağımıza inanıyorum. Bu dar boğazdan da biraz zahmetle, biraz uğraşarak, biraz terleyerek ama aşacağız diye bakıyorum." dedi.

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Fenerbahçe Burhan Karaçam 'Fener ol'

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