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"Onları geçeriz" Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a gözdağı! Ümit Özat o konuşmayı anlattı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu! Kasımpaşa'da bu sezon iyi bir grafik yakalayan Emre Belözoğlu'nun nihai hedefi Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırmak. Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat; Emre Belözoğlu ile konuşmasını anlattı.

"Onları geçeriz" Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a gözdağı! Ümit Özat o konuşmayı anlattı

Kariyerinde Fenerbahçe, Köln gibi önemli takımlar bulunan Ümit Özat, Emre Belözoğlu ile gerçekleştirdiği özel görüşmenin detaylarını paylaştı. Şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Özat, Belözoğlu'nun Galatasaray ile aradaki puan farkının kapanabileceğine inandığını söyledi. İşte çok konuşulacak o sözler...

"DEVRE ARASINA 5-6 PUAN FARKLA GİRELİM, ONLARI GEÇERİZ"

Ümit Özat, yaklaşık 10 gün önce Emre Belözoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. İki isim arasında geçen konuşmada şampiyonluk yarışının gündeme geldiğini belirten Özat, Belözoğlu'na aradaki 6 puanlık farkın kapanıp kapanmayacağını sorduğunu ifade etti.

Özat, Belözoğlu'nun bu soruya oldukça iddialı bir yanıt verdiğini belirterek şu sözleri aktardı:

"10 gün önce Emre hocayı aradım. Arada 6 puan vardı, İsmail Hoca da görevindeydi. Kendisine bu farkı kapatıp kapatamayacağını sordum. Bana, 'Abi devreye 5-6 puan farkla girelim. Gerekli takviyelerle biz bunları geçeriz' dedi."

"KENDİNDEN ÇOK EMİNDİ!"

Emre Belözoğlu'nun sözlerindeki özgüvene özellikle dikkat çeken Ümit Özat, deneyimli teknik adama olası başarısızlığın yaratabileceği sonuçları da hatırlattığını söyledi.

Belözoğlu'na ikinci şansını iyi değerlendirmesi gerektiği yönünde uyarıda bulunduğunu ifade eden Özat, görüşmenin devamını şu sözlerle anlattı:

"Öyle kendinden emindi ki kendisine, 'Bak güzel kardeşim, aksi bir şey olursa ikinci hakkını kötü kullanmış olmaktan dolayı üzüntü yaşarsın. İkinci hakkını da kötü kullanmak ister misin?' dedim."

"Onları geçeriz" Emre Belözoğlu ndan Galatasaray a gözdağı! Ümit Özat o konuşmayı anlattı 1

"2-3 TAKVİYEYLE GALATASARAY'I YAKALARIZ"

Özat'ın aktardığına göre Emre Belözoğlu, yapılan uyarıya rağmen düşüncesinden geri adım atmadı. Takımı yakından tanıdığını vurgulayan Belözoğlu'nun, devre arasında yapılacak nokta atışı transferlerle şampiyonluk yarışındaki dengelerin değişebileceğini savunduğu belirtildi.

Ümit Özat, Belözoğlu'nun kendisine, "Abi, ben bu takımı iyi biliyorum. 2-3 tane doğru dokunuşla devreye 5-6 puan geride girersek devreden sonra Galatasaray'ı yakalarız" dediğini aktardı.

Belözoğlu'nun şampiyonluk yarışına yönelik bu iddialı sözleri, Ümit Özat'ın açıklamalarıyla gündeme taşındı.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu fenerbahçe
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