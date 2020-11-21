Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler’in korona testi pozitif çıktı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Başkan Deveciler, sosyal medya hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurarak genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Deveciler paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Pazartesi günü ailemle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testinde eşim ve çocuklarımın sonuçları pozitif, benim test sonucum ise negatif çıkmıştı. Çarşamba günü tekrar yaptırdığım testte de sonucum negatif çıktı. Bir haftadır ailem haricinde başka yerde tek başıma kendimi izole etmeme ragmen Cuma günü 3. kez yaptırdığım son Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve kendimi kapsamlı olarak izole etmiş durumdayım. Lütfen, Maske-Mesafe-Hijyen kurallarına uyarak tedbirlerimizi alalım. En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”



