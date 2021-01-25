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Burhaniye Belediyesine Sıfır Atık Belgesi

25.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Burhaniye Belediyesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemini tamamlayarak “Sıfır Atık Belgesi” alan nadir belediyeler arasına girdi.

Burhaniye Belediyesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemini tamamlayarak “Sıfır Atık Belgesi” alan nadir belediyeler arasına girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğal kaynakların daha verimli kullanılması, israfın önüne geçilmesi ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması yönünde başlatılan “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” Burhaniye Belediyesi’nin başarılı çalışmalarıyla tamamlandı.
2020 yılında yaptığı çalışmalar neticesinde Burhaniye Belediyesi, bakanlıkça Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanırken, belgenin sahibi oldu.
Burhaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Belediye şantiyesine Geçici Atık Depolama Merkezi kuruldu. İlçe genelinden getirilen atıklar dönüştürülmek üzere bu depolama merkezinde toplandı. Bunun akabinde konuyla alakalı BURSEM Sosyal Etkinlik Merkezi’nde ve Belediyede eğitimler verilerek personelin bilinçlendirildiği çalışmalarda belediye hizmet binası içine Sıfır Atık kumbaraları ve geri dönüşüm kutuları da yerleştirildi. İlçe genelinde okullarla da yapılan çalışmalar sonrasında yönetim sistemini tamamlayan Burhaniye Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık Belgesi” sahibi olan belediyeler arasına adını yazdırdı. Geçtiğimiz günlerde bakanlıkça gönderilen belgeyi alan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Atık ve geri dönüşüm bizim geleceğimiz için önemli bir etken. Çevreye olan sorumluluğumuz ve hassasiyetimizin bir göstergesi ve çalışmalarımızın sonucu olarak bu belgeyi almış bulunuyoruz. Atık konusunda halkımızın daha çok bilinçlenmesi için çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.

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