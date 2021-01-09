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Burhaniye polisinden gazetecilere pastalı kutlama

09.01.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Burhaniye ilçesinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş’ın makamında bir araya gelen gazeteciler için pastalı bir kutlama yapıldı.10 Ocak gününün Pazar günü ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle, Cuma günü akşamı gerçekleşen kutlamada; İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş’ın yanı sıra, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Asayiş Büro amiri Komiser Yardımcısı Önder Avan, Tem Güvenlik Büro Amiri Komiser Hakan Dereli ve Karakol Amiri Komiser İsmail Aydemir ve Burhaniyeli basın mensupları hazır bulundu.Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’ın Burhaniye ‘de görev yapan gazetecilere yönelik kutlama mesajını ileten Müdür Dikmetaş, gazetecilerin toplumu, güncel hayatta yaşanılan olaylar hakkında bilgilendirilmesi ve vatandaşların gerçek habere ulaşması noktasında tüm sahalarda ve bölgelerde gelişen her şeyi doğru bilgilerle aktaranlar olduğunu vurguladı.

Burhaniye ilçesinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş’ın makamında bir araya gelen gazeteciler için pastalı bir kutlama yapıldı.10 Ocak gününün Pazar günü ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle, Cuma günü akşamı gerçekleşen kutlamada; İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş’ın yanı sıra, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Asayiş Büro amiri Komiser Yardımcısı Önder Avan, Tem Güvenlik Büro Amiri Komiser Hakan Dereli ve Karakol Amiri Komiser İsmail Aydemir ve Burhaniyeli basın mensupları hazır bulundu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’ın Burhaniye ‘de görev yapan gazetecilere yönelik kutlama mesajını ileten Müdür Dikmetaş, gazetecilerin toplumu, güncel hayatta yaşanılan olaylar hakkında bilgilendirilmesi ve vatandaşların gerçek habere ulaşması noktasında tüm sahalarda ve bölgelerde gelişen her şeyi doğru bilgilerle aktaranlar olduğunu vurguladı. Polisin gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları kamuoyuna duyuran gazetecilerin, genel asayiş konularında toplumu bilgilendirmelerinin önemine işaret eden Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, gazetecilerin bu önemli gününü kutladı.
Emniyet Müdürü Dikmetaş’ın makam odasında gerçekleşen mini kutlama da gazetecilerin kestiği kutlama pastası basın mensupları ile paylaşıldı. Müdür Yasin Dikmetaş, kutlamaya katılan gazetecileri kapıya kadar uğurlarken, gazeteciler de müdür Yasin Dikmetaş’a teşekkür etti.

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