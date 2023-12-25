Burhaniye Sosyal Belediyecilikte örnek oldu

Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarla ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı gruptaki vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.

Sıcak yemek yardımından aceze maaşına, kırtasiye yardımından sosyal markete, eşya yardımından yakacak yardımlarına kadar Belediye eliyle karşılıksız destekler ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere ulaştırılıyor. 65 yaş üstü, engelli, yalnız yaşayan, maddi durumu yeterli olmayan kişilerin başvuruları veya belediye aracılığıyla tespit edilmesinin ardından komisyonca değerlendirilerek yardımlar, yerine birinci elden ulaştırılıyor. 2023 yılında da Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce; 210 kişiye sıcak yemek yardımı, bin 347 haneye gıda yardımı, 230 Kişiye eşya yardımı, 136 Kişiye her ay aceze yardımı, 660 haneye yakacak yardımı, 3 kişiye asker yardımı, 765 yeni doğan bebeğe bebek bezi desteği, 453 öğrenciye eğitim yardımı, 148 kişiye bilet yardımı yapıldı. Bu hizmetler ek olarak da “Kadın Danışma Merkezinde” onlarca kadına ücretsiz olarak belediye psikoloğu ve sosyoloğu tarafından psikolojik destek ve “Sosyal Market” aracılığı ile 5 bine yakın vatandaşa kıyafet yardımı yapıldı. Sosyal Belediyecilik anlayışının hizmetlerinin odak noktası olduğundan bahseden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İlçemizdeki vatandaşlarımızın her derdi benim ve bizlerinde derdidir. Bu yönetim anlayışı ile sürekli iyi bir şeyler yapma ve daha çok çalışma gayreti ile hizmete devam ediyoruz” dedi.

