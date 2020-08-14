Burhaniye Ukraynalı tur operatörlerini ağırlayacak

Burhaniye ilçesi, Turizm ve Tanıtma Derneği, Ukrayna’lı tur operatörlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Dernek Başkanı Şükrü Baykal, Pazar günü ilçeye gelecek 30 tur operatörünün ilçeyi ve işletmeleri gezeceklerini söyledi.

Burhaniye’de Turizm ve Tanıtma Derneği, ilçedeki turizmi canlandırmak için alışmalarını sürdürürken, Ukrayna’lı tur operatörlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ağırlama programının hazır olduğunu anlatan Şükrü Baykal, kendilerine destek olan işletmelere ve kurumlara teşekkür etti. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntıyı aşmak için çalıştıklarını anlatan Baykal, “16 Ağustos Pazar günü 30 kişilik tur operatörü gurubu gelecek. Konuklarımızı Ören’de ağırlayacağız. Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası ve Çanakkale Rehberler Odası da bize destek olmaktadır. İlçemize ilk defa böyle bir gurup geliyor. Konuklarımıza ilçemizi ve tesislerimizi gezdireceğiz. Sezonun kısa ve kötü geçmesinden şikayet etmelerine rağmen bu organizasyona destek olmayan işletmelerimiz var. Bize destek olan işletmelerimize teşekkür ediyoruz. İlçemizde turizmin gelişmesi için imece yapıyoruz. Bize kapısını açan ve konuklarımıza ücretsiz konaklama olanağı sağlayan otellerimize teşekkür ediyoruz. Bizim derdimiz yöremizi tanıtmaktır” dedi.

