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Burhaniye’de cami cemaatine lokum ve gül suyu ikramı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.06.2020 14:23 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra cemaate açılan camiler ilgi görürken, Ören Camiinde de lokum ve gül suyu ikram edilmeye başlandı.

Burhaniye’de cami cemaatine lokum ve gül suyu ikramı

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra cemaate açılan camiler ilgi görürken, Ören Camiinde de lokum ve gül suyu ikram edilmeye başlandı. Ören mahallesinin ilgi gördüğünü anlatan İstanbullu Necmi Alanbay, camide lokum ve gülsuyu ikramı uygulamasını takdir ettiğini söyledi.
İlçenin mavi bayraklı plajları ve tarihi meşe ağaçları ile ilgi odağı olan Ören mahallesindeki camide de yaz aylarıyla birlikte cemaatte de artış oldu. Bu arada, camiye gelen vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edilmeye başlandı. Lokum ve gül suyunu cemaatten vatandaşların getirdiğini bildiren İmam Kadir Özdemir, cemaatin camileri özlediğini anlatırken, herkesi camiye beklediklerini söyledi. Uygulamanın çok yerinde olduğunu anlatan Necmi Alanbay da, “Camide lokum ve gül suyu ikramını çok beğendim. Bunu cemaat karşılıyor. Ben de bir kutu lokum getireceğim. Güzel bir uygulama” dedi.

Burhaniye’de cami cemaatine lokum ve gül suyu ikramı

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