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Burhaniye’de emekli tekniker evini resimlerle süsledi

26.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Burhaniye ilçesinde, 5 yıl süreyle resim kurslarına giden Emekli Tarım Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, evini resimlerde süsledi.

Burhaniye ilçesinde, 5 yıl süreyle resim kurslarına giden Emekli Tarım Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, evini resimlerde süsledi. Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Çavuşoğlu, resim konusunda çok sayıdaki vatandaşa da yardımcı olduğunu söyledi.
Burhaniye’de, 22 yıl önce Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olan Tarım Teknikeri, Ergenç Çavuşoğlu, emekli olduktan sonra 5 yıl Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği resim kurslarına katıldı. Bu güne kadar yüzlerce tablo ve duvar resmi yapan Çavuşoğlu, evinin giriş kapısı ile bahçe duvarlarını da resimlerle süsledi. Yaklaşık 2 yıl önce taşındığı kırsal Kızıklı mahallesindeki evinde çalışmalarını sürdüren 66 yaşında 3 çocuk ve 8 torun sahibi Çavuşoğlu, resim yapmayı çok sevdiğini söyledi. Evinin bir odasını atölye haline getiren Ergenç Çavuşoğlu, “Gençliğimden beri sanatla uğraşmayı seviyordum. Emekli olduktan sonra 5 yıl resim kurslarına gittim. Bu arada ağaç oyma ve su kabağı işleme kurslarına da devam ettim. Şimdi de özellikle pandemi döneminde bu işlere ağırlık verdim. Evimin bahçesinde bir atölye kurdum. Burada çalışmalarıma devam ediyorum. Evinin giriş kapısı ile bahçe duvarlarına da resimler yaptım. Ayrıca, bulunduğum Kızıklı mahallesinde ve çevrede çok sayıda duvar resmi yaptım. Bizim ev resimlerde dikkat çekiyor. Resim yapmak beni dinlendiriyor. Resim konusunda da meraklılara yardımcı oluyorum” dedi.

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