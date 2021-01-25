YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi aşçı yetiştiriyor

Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi aşçı yetiştiriyor

25.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği aşçı yardımcılığı ve çıraklığı kursları ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği aşçı yardımcılığı ve çıraklığı kursları ilgi gördü. Eğitmenliğini Emre Çelebi ve Eren Çelebi kardeşlerin yaptığı 450 saatlik kursun Temmuz sonunda tamamlanacağı açıklandı.
Burhaniye’deki kursta, Osmanlı mutfağı ile yöresel yemekler öğretilirken, hazırlanan yemekler de çok beğeni aldı. Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen kursa katılan 20 kişi birbirinden lezzetli yemekler yapmak için yarışırken. kursiyerler hazırladıkları yemekleri birbirlerine ikram ediyor.Kursiyerlerin çok ilgili olduklarını anlatan Emre Çelebi, “Salgın nedeniyle ara verilen kurslarımız tekrar başladı. Burada hazırladığımız yemekleri hep birlikte yiyoruz. Kursiyerlerimiz çok iyi yemek yapıyorlar. Hepsinin iyi birer aşçı olacaklarına inanıyorum” dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:15
Öğle
13:26
İkindi
16:03
Akşam
18:26
Yatsı
19:48

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Mavi Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Bandırma Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Sağanak yağış Balıkesir’de etkisini göstermeye başladı.

Sağanak yağış Balıkesir’de etkisini göstermeye başladı.

Bandırma’da çöp sorunu çözülüyor

Bandırma’da çöp sorunu çözülüyor

Burhaniye Belediyesine Sıfır Atık Belgesi

Burhaniye Belediyesine Sıfır Atık Belgesi

Havranlı öğrenciler ara tatilde oneline satranç turnuvasına katılıyor

Havranlı öğrenciler ara tatilde oneline satranç turnuvasına katılıyor

Başkan Cengiz birim müdürlerini topladı

Başkan Cengiz birim müdürlerini topladı

Karesi Belediyesi kendi bitkilerini yetiştiriyor

Karesi Belediyesi kendi bitkilerini yetiştiriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.