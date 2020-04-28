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Burhaniye’de her gün 250 haneye sıcak yemek gidiyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi her gün 250 haneye sıcak yemek götürüyor.Burhaniye’de ihtiyaç sahiplerine yönelik yıl boyu yapılan sıcak yemek hizmeti, bu sene Corona salgından dolayı İftar çadırının açılamamasından kaynaklı ayrı bir önem kazandı.

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi her gün 250 haneye sıcak yemek götürüyor.
Burhaniye’de ihtiyaç sahiplerine yönelik yıl boyu yapılan sıcak yemek hizmeti, bu sene Corona salgından dolayı İftar çadırının açılamamasından kaynaklı ayrı bir önem kazandı. Her gün pişirilen yemekler 250 haneye ulaşmaya başladı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesine bağlı faaliyet gösteren ve her gün farklı menülerde 4 çeşit yemeğin piştiği aşevinde usta aşçı ve çalışanlar tarafından yemekler özenle ve titizlikle hazırlanıyor.
Yemekhanede çalışan bütün işçilerin hijyen kuralarına uyarak hazırladıkları yemekler sefer kaplarına doldurularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için araçlara yükleniyor. Kaymakamlık, belediye ve muhtarlar tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi kişilerden oluşan 250 haneye her gün sıcak yemek servisi yapılıyor.
Sıcak yemek hizmetinin Burhaniye’de oldukça önemli olduğuna değinen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “İçinde bulunduğumuz salgın durumundan dolayı bu sene iftar çadırımızı da kuramadık. Sıcak yemek hizmetimiz bu yönden de ayrı bir önem kazanıyor. Özellikle evinden çıkamayan, kimsesi olmayan vatandaşlarımız bu hizmetimizle muhtaç olmaktan kurtuluyor” şeklinde konuştu.

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