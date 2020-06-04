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Burhaniye’de ’Körfez Orman İşletme Şefliği’ kuruldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.06.2020 17:13 | Son Güncelleme

Balıkesir Orman İl Bölge Müdürlüğü’nün teşkilat planlaması çerçevesinde Körfez Orman İşletme Şefliği kuruldu.

Burhaniye’de ’Körfez Orman İşletme Şefliği’ kuruldu

Balıkesir Orman İl Bölge Müdürlüğü’nün teşkilat planlaması çerçevesinde Körfez Orman İşletme Şefliği kuruldu. Şef olarak atanan Gülseren Solmaz, beraberinde Burhaniye Orman İşletme Şefi Ekrem Türk ile Kaymakam Hüseyin Öner’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, orman işletme şefliklerinin ilçe de yürüttüğü faaliyetler ile mevsim itibariyle ilçe ormanları için tehdit unsuru olan orman yangınları konusunda alınabilecek önlemler görüşüldü. Ziyareti değerlendiren Kaymakam Öner, “Geniş sorumluluk alanına sahip orman işletme şefliklerinin bölünmesi kararına müteakiben Burhaniye Orman İşletme Şefliği de ikiye bölünen şefliklerden birisi oldu. Burhaniye’nin bir bölümü ile Havran ilçesinin mülki hudutlarında kalan bir bölgenin Körfez Orman İşletme Şefliği’nin sorumluluk bölgesine girmesiyle beraber ormanlarımız daha aktif ve daha efektif şekilde korunmuş olacak. İki şefliğimizle birlikte daha yeşil bir Burhaniye için birlikte çalışacağız. Yeni kurulan Körfez Orman İşletme Şefliği’nin ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Körfez Orman İşletme Şefliğinin ilk işletme şefi olarak göreve başlayan Gülseren Solmaz’a başarılar dilerim” dedi.

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