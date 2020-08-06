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  4. Burhaniye’de koronavirüs ile mücadele toplantısı yapıldı

Burhaniye’de koronavirüs ile mücadele toplantısı yapıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Burhaniye de, Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında, koronavirüs toplantısı yapıldı.

Burhaniye’de koronavirüs ile mücadele toplantısı yapıldı

Burhaniye de, Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında, koronavirüs toplantısı yapıldı. Toplantı da, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il Valiliğine gönderdiği “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge kapsamında alınması gereken tedbirlerin ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirildi..
Kaymakamlık makamında yapılan toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan İrez, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hamit Çetin ve Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan katıldı. Kaymakam Memiş, İçişleri Bakanlığı genelgeleri kapsamında tedbirlerin alındığını söyledi.

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