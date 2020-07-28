YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenler okul bahçesinde çim biçti.

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye ilçesinde, Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenler okul bahçesinde çim biçti. Öğretmenlere teşekkür eden Okul Müdürü Ferhan Levent, çimlerin yaz boyu sulandığını söyledi.
Müdür Ferhan Levent’in öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler okul bahçesinde çim biçti. Çimlerin okula güzellik kattığını anlatan Müdür Ferhan Levent, çim temizliğinde görev alan öğretmenlere teşekkür etti. Küçük bir çim biçme makinesi satın aldıklarını anlatan Levent, “Okulumuzun bahçesindeki çimlere iyi bakıyoruz. Belediye de çim biçme konusunda yardımcı oluyordu. Bu defa iş başa düştü. Öğretmen arkadaşlarla birlikte çimleri biçtik. Görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü! İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Balıkesir Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:57
Öğle
13:20
İkindi
17:13
Akşam
20:33
Yatsı
22:08

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Eraslan Eczanesi
Merkez
Tunalılar Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Özyurtlu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.