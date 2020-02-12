Burhaniye’de Ören sahili yürüyüş mekanı oldu

Burhaniye ilçesinde, yaz aylarında tatilcilerle dolup taşan Ören sahili kış aylarında da yürüyüş mekanı oldu. Kumda yürümenin sağlık kazandırdığını anlatan Ramazan Sevik ve Kemal İşi, herkesi Ören sahilinde yürümeye çağırdı.

Yaz aylarında, deniz sevdalıları ile dolup taşan mavi bayraklı Ören plajı, kışında çok sayıdaki insana yürüyüş mekanı oldu. Özellikle sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, sağlık bulduklarını söyledi. 4 yıldan bu yana yürüyüş yaptığını anlatan 59 yaşındaki Ramazan Sevik, “Bel fıtığı rahatsızlığım vardı. Doktor yürümemi tavsiye etti. Devamlı yürüyorum. Bunun içinde Ören sahilini tercih ediyorum. Böylelikle rahatsızlığım geçti. Herkese tavsiye ediyorum” dedi. İnşaat ustası Kemal İşi de, “ 5 yıldan beri yürüyorum. Bu sayede bacaklarımdaki romatizma geç ti. Günde 10 bin 12 bin adım yürüyorum. Çok yararını gördüm. Herkese tavsiye ediyorum” dedi. Edremit’ten geldiğini anlatan galerici Serhat Kaya ise, “ Ben de çocuklarımla Ören sahiline gezmeye geldim. Burada bol oksijen var. Herkese tavsiye ederim” dedi.



