Burhaniye’de özel öğrenciler sergiye hazırlanıyor

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Zihinsel Engelliler Derneğinde başlattığı El Sanatları Kursları devam ederken, hazırlanan ürünlerin 6 Haziranda sergileneceği açıklandı. Kursiyerleri ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, özel öğrencilerin güzel ürünler hazırladıklarını söyledi.

Burhaniye’de kurs sayı ve çeşidini artıran Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün özel gençler için açtığı kurslarda devam ediyor. Zihinsel Engelliler Derneğini ziyaret eden Müdür Turan Fırat Algül, dernek başkanı Emine Özavcı’dan bilgi aldı ve kursiyer gençlerle sohbet etti. Dernekte 5 öğretmenin kurs verdiğini anlatan Müdür Turan Fırat Algül, “Bu gençlerimize önüm veriyoruz. Buradaki gençlerimiz hem kaliteli vakit geçiriyorlar hem de el becerilerine geliştiriyorlar. Dernekte haftanın 5 günü kursumuz devam ediyor. Öğretmen ve usta öğreticilerimiz öncülüğünde çeşitli ürünler üretiyorlar. Bu arada uzman eğitmenler öncülüğünde jimnastik dersleri de veriliyor. Bu gençlerimizin ürettikleri eserler 6 Hazirandaki sergide görücüye çıkacak” dedi.

