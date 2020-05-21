Burhaniye’de polis maske dağıttı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valiliğinin kararı üzerine maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken, maske denetimi yapan polisler maskesi olmayan vatandaşlar maske dağıttı. Vefa Sosyal Destek Guruplarında görev alan ve banka önlerinde sosyal mesafenin korunması için büyük gayret gösteren polisin maske dağıtması vatandaşları sevindirdi.

Cumhuriyet Meydanında maske denetimi yapan polis ve bekçiler, maskesiz gezen vatandaşları uyarırken, bir taraftan da maske dağıttı. Burhaniye Belediyesi, hizmet binası önünde kurduğu maske dağıtım noktasında vatandaşlara yardımcı olurken, maske denetimleri de artırıldı. Denetimler sırasında büyük oranda kurullara uyulduğu görülürken, maskesi olmayanlara da maske dağıtıldı. Burhaniye de maske denetimlerinin devam edeceğini anlatan emniyet güçleri, vatandaşları kurullara uymaya çağırdı.

