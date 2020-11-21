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Burhaniye’de sazlık yangını korkuttu

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.11.2020 12:44 | Son Güncelleme

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, sahildeki iki noktada çıkan sazlık yangınları korkuttu.

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, sahildeki iki noktada çıkan sazlık yangınları korkuttu. İlk yangın, Meço Tatil Sitesi yanında çıkarken, ikinci yangın da Orjan ve Denetko Tatil Sitesi arasındaki alanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Meço Tatil Sitesi yanındaki sazlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İkinci yangın ise Orjan ve Denetko siteleri arasında çıktı. Buradaki yangın da itfaiyenin gayreti sonucu söndürülürken, yangında söğüt bazı ağaçları da zarar gördü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

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