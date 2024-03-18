Burhaniye’de Sübeylidere Gece Güreşleri devam edecek

Güreş takviminin bayram sonrası belli olacağını anlatan Sübeylidere muhtarı Mustafa Demir, güreş geleneğini yaşatacaklarını söyledi.

Burhaniye’de yaklaşık 7 yıldan beri Ramazan ayında yapılan Sübeylidere Gece Güreşleri bu yıl ilk kez Ramazan dışında yapılacak. Sübeylidire güreşlerinin yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Mahalle Muhtarı Mustafa Demir, “Güreşlerimizi 7 yıldan beri Ramazan ayı içinde yaptık. Ancak, mevsim itibarıyla bundan sonra bayram sonrası yapacağız. Bu sene nisan veya mayıs ayında düşünüyoruz. Güreşlerimiz tanındı ve sevildi. Bu geleneği yaşatmaya kararlıyız” dedi.

