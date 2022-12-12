Burhaniye’de zabıta memuru son yolculuğuna uğurlandı

Toydemir için, Burhaniye Belediyesi önünde de tören düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta, Bahçelievler Mahallesindeki evinde geçirdiği kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 54 yaşındaki zabıta memuru Erol Toydemir için Belediye önünde tören düzenlendi. Daha sonra Bahçelievler Mahallesi Camiine getirilen Toydemir için cenaze namazının ardından, helallik alındı. 2 çocuk babası Toydemir, gözyaşları arasında Geriş Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcıları Tamer Midilli, Oktay Erbalaban, Emniyet Müdürü Metin Kartal, Eski Başkanlardan Necdet Uysal, CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider, ADD Başkanı Burak Ali Sarı ile sivil toplum örgütü yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

