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Burhaniye’de zabıta memuru son yolculuğuna uğurlandı

12.12.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bir hafta önce geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden zabıta memuru Erol Toydemir, Bahçelievler Camiindeki namazın ardından gözyaşları arasında Geriş Mezarlığında toprağa verildi.

Burhaniye’de zabıta memuru son yolculuğuna uğurlandı

Toydemir için, Burhaniye Belediyesi önünde de tören düzenlendi.
Geçtiğimiz hafta, Bahçelievler Mahallesindeki evinde geçirdiği kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 54 yaşındaki zabıta memuru Erol Toydemir için Belediye önünde tören düzenlendi. Daha sonra Bahçelievler Mahallesi Camiine getirilen Toydemir için cenaze namazının ardından, helallik alındı. 2 çocuk babası Toydemir, gözyaşları arasında Geriş Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcıları Tamer Midilli, Oktay Erbalaban, Emniyet Müdürü Metin Kartal, Eski Başkanlardan Necdet Uysal, CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider, ADD Başkanı Burak Ali Sarı ile sivil toplum örgütü yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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