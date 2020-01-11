YURTHABER
  4. Burhaniye’den her hafta Uludağ’a gezi düzenleniyor

Burhaniye’den her hafta Uludağ’a gezi düzenleniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde hafta sonları düzenlenen tur gezilerine ilginin büyük olduğu açıklandı.

Burhaniye’den her hafta Uludağ’a gezi düzenleniyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde hafta sonları düzenlenen tur gezilerine ilginin büyük olduğu açıklandı. Okulların ara tatilinde özellikle Uludağ’ın revaçta olduğunu bildiren tur şirketi başkanı Aydın Kılcı, bu nedenle her hafta Uludağ’a tur düzenlediklerini söyledi.
Cumartesi günü düzenledikleri turlarla ilçede Uludağ’ı görmeyenin kalmaması hedeflediklerini anlatan Kılcı, "Uludağ gezilerimiz sırasında Bursa’nın tarihi mekanlarını da gezdiriyoruz. Uludağ gezileri normalde 120 lira iken okulların ara tatilinde bu rakamı 90 liraya kadar düşürüyoruz” şeklinde konuştu.

Burhaniye’den her hafta Uludağ’a gezi düzenleniyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Minikler kendi oyuncaklarını kendileri yapıyorMinikler kendi oyuncaklarını kendileri yapıyor
Öğrencilere bilgisayar hediye edildiÖğrencilere bilgisayar hediye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar kürüdü

Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar kürüdü

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:21
İkindi
15:49
Akşam
18:10
Yatsı
19:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

İlkay Eczanesi
Merkez
Selin Küçük Eczanesi
Merkez
Uğurlu Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yaptı

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yaptı

Yönetmen Tunç Başaran Bandırma’da toprağa verildi

Yönetmen Tunç Başaran Bandırma’da toprağa verildi

Meclisin gündemi deprem oldu

Meclisin gündemi deprem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.