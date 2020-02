Burhaniyeli lokantacıdan kadına şiddete şiirli tepki

Burhaniye ilçesinde, 50 yıllık lokantacı Enver Küçük, kadına şiddete dikkat çekmek için yazdığı şiiri işyerinin duvarına astı. 10 yaşında annesini kaybeden 68 yaşındaki Küçük, her kadını anne olarak, kardeş olarak, evlat olarak gördüğünü söyledi.

Burhaniye’de Şarköy yolunda zeytinyağlı ev yemekleri yapan 4 çocuk ve 7 torun sahibi Enver Küçük, televizyonlardaki kadına şiddet haberlerinin kendisini çok üzdüğünü söyledi. Küçük, konu ile ilgili olarak yazdığı şiiri de işyerinin duvarına astı. 50 yıldan bu yana lokanta işlettiğini anlatan Enver Küçük, “10 yaşımda annemi kaybettim. Anne hasretiyle büyüdüm. Kadına şiddet haberlerini görünce çok üzülüyorum. Her kadını anne olarak, kardeş olarak evlat olarak görüyorum. Kadın bizlere Allah’ın emanetidir. Nasıl kadına el kalkar anlamıyorum. Neredeyse her gün kadına şiddet haberleri yayınlanıyor. Herkes kadına saygı duymalı. Kadın şiddetinin artması üzerine konu ile ilgili şiir yazdım. Bu şiiri de işyerimin duvarına astım. Müşterilerimin de çok ilgisini çekiyor. El birliği ile kadına şiddeti önlemek için çalışmalıyız” dedi.