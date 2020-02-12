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Burhaniyeli simitçi su israfına dikkat çekti

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.02.2020 13:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, çeşitli kampanyalara öncülük eden simitçi Ahmet Nedim Hergül, bu defada su israfına dikkat çekti.

Burhaniyeli simitçi su israfına dikkat çekti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, çeşitli kampanyalara öncülük eden simitçi Ahmet Nedim Hergül, bu defada su israfına dikkat çekti. 30 yıl içtiği sigarayı bıraktıktan sonra yazdığı sigara karşıtı şiirlerle adını duyuran 65 yaşındaki Hergül, suyun israf edilmemesini istedi.
Cumhuriyet Meydanında simit satarak geçimini sağlayan Ahmet Nedim Hergül, bu güne kadar çok sayıda kampanyaya öncülük ederken, bu defa da su israfının önlenmesi için çalışma başlattı. Konu ile ilgili afişleri simit arabasına asan Hergül, yılların kurak geçmesi nedeniyle su israfının önlenmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Konu ile ilgili olarak herkesin elinden geleni yapması gerektiğini anlatan Hergül, Türkiye de su israfı büyük. Su hayattır. Boş yere harcamayın. Su gelecektir. Akıp giden geleceğin elinden tutun. Bütün vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.

Burhaniyeli simitçi su israfına dikkat çekti

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