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Burhaniyeli vatandaşlar pandemi sürecinde de kan bağışında öncü oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.12.2020 16:40 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezinin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezinin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü. Pandemi döneminde de kan bağışından geri kalmayan Burhaniyeli bağışçılar büyük takdir topladı.
Balıkesir Kızılay Kan Merkezi’nin Burhaniye’de düzenlediği kampanya yoğun ilgi gördü. Pandemi sürecinde de bağış için birbirleriyle yarışan vatandaşlar takdir topladı. Bağışçılara teşekkür eden Kızılay Kan Merkezi Hekimlerinden Dr.Atakan Genç, Burhaniye de her zaman ilginin iyi olduğunu söyledi. Düzenli olarak ilçeleri dolaştıklarını anlatan Dr.Genç, “Burhaniyeli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Kampanyamız her defasında ilgi görmektedir. Kampanyalarımıza katılan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. 2 yıldır kan verdiğini anlatan İnşaat Ustası Fevzi Şahin de, “ Kan verme zamanı gelince bana mesaj geliyor. Bende gelip kanımı veriyorum. Kan vermek bana sıhhat kazandırıyor. Bu gün de kanımızı verdik. Kan vermeye devam” dedi.

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