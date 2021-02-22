Burkina Faso Ankara Büyükelçisi’nden KBÜ ziyareti

Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Brahima Sere ve beraberindeki heyet Karabük Üniversitesini ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 27. Yasama Dönemi Türkiye-Burkina Faso Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Karabük Milletvekili Niyazi Güneş’in davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Karabük’e gelen Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Burkina Faso Kültür Ateşesi Edwige Zagre ve Burkina Faso Ekonomi Müsteşarı Ousmane Omar Barry, Mütercim Tercüman Emine Belgemen’in bulunduğu heyeti makamında ağırladı.

Rektör Polat ziyarette, Burkina Faso heyetini Karabük’te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Şu anda Karabük Üniversitesinde iki Burkina Faso uyruklu öğrencimiz bulunuyor. Karşılıklı olumlu bir ortam içerisindeyiz. Bunu üniversiteler arası bir protokol imzalayarak resmiyete kavuşturmak istiyoruz. Bu amaçla bizde sizleri Ankara Büyükelçiliğinde ve sonrasında Burkina Faso’ya gelerek Eğitim Bakanlığınız ile ve üniversite rektörleri ile görüşmeler neticesinde ilişkilerimizi kurumsallaştırmak istiyoruz. Ziyaretinizden dolayı sizlere ve bu ziyaretin gerçekleşmesine vesile olan 27. Yasama Dönemi Türkiye-Burkina Faso Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Karabük Milletvekili Niyazi Güneş Beyefendiye iki ülke arasında böyle bir dostluk ve kardeşliğin gelişmesine vesile oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Büyükelçi Brahime Sere, Rektör Polat’a teşekkür ederek, ikili işbirliği ve öğrenci değişimi konularında görüşmelerde bulunmak üzere konusunda uzman yetkililerle ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Büyükelçi Sere karşılıklı anlaşmalar yapmak üzere hazır olduklarını ifade etti.

Milletvekili Güneş ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrika açılımı doğrultusunda Kıtayla ilişkilerin güçlendirilmesini teminen tüm Afrika ülkelerinde temsilciliklerin açılmasına önem verildiğini ifade ederek, “Bu kapsamda Afrika’da faaliyet gösteren Büyükelçilik sayımız 2019 yılı sonu itibariyle 42’ye yükselmiştir. Bizler sizinle kardeşlik ilişkileri doğrultusunda bağlar kurmak istiyoruz. Avrupa ülkelerinden farklı yaklaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Görüşmede hazır bulunan Burkina Faso uyruklu öğrenci Mohammad Abdoul Rachıd ile tanışan Büyükelçi Sere öğrencinin Türk dilini çok iyi konuşması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Karabük Üniversitesi’nde Uluslararası Politik Ekonomi öğrencisi olan Rachıd 3 yıldır Karabük’te bulunduğunu, 100.yılda ikamet ettiğini, şehir ve üniversiteden memnuniyetini dile getirdi.

Ziyarette Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. İzzet Açar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Önalan, KBÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış da hazır bulundu. Hediye takdiminin ardından ziyaret kampüs gezisi ile sona erdi.

