SPOR

Burnley 2 - 1 Tottenham

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.02.2019 17:28 | Son Güncelleme

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Tottenham, Burnley deplasmanında hiç beklemediği bir yenilgi aldı.

Burnley 2 - 1 Tottenham

Uzun süredir sakat olan Harry Kane'in sahalara döndüğü karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Ev sahibi ekip 57. dakikada Wood ile öne geçmeyi başardı.

Konuk Tottenham'ın golcüsü Kane, 1.5 ay sonra forma giydiği ilk maçın 65. dakikasında sahneye çıktı ve skoru dengeledi. Ancak Barnes, Tottenham defansının bir anlık dalgınlığını iyi değerlendirdi ve 84. dakikada ev sahibini bir kez daha öne geçirdi.

Karşılaşma da bu skorla sona erdi ve Tottenham, ligdeki 7. yenilgisini alarak 60 puanda kaldı. 8 maçtır yenilmeyen Burnley ise 30 puana yükseldi.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Laporte ile 2025'e kadar!Laporte ile 2025'e kadar!
'Premier Lig'in CEO'su olacak''Premier Lig'in CEO'su olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burnley Tottenham

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Diagne hakkındaki gerçeği açıkladı

Diagne hakkındaki gerçeği açıkladı

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Dev derbi öncesi flaş ayrıntı

Dev derbi öncesi flaş ayrıntı

Süper Lig'de flaş imza

Süper Lig'de flaş imza

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Futbol tarihine geçecek takas!

Futbol tarihine geçecek takas!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester City Aymeric Laporte'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Laporte ile 2025'e kadar!

La Liga başkanı Javier Tebas'ın Premier Lig CEO'su olacağı iddia edildi

'Premier Lig'in CEO'su olacak'

Şoke eden Sala gerçeği!

Şoke eden Sala gerçeği!

Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'nin evi soyuldu

Mane'nin başı hırsızlarla dertte

Manchester City, Çin kulübü Sichuan Jiuniu'yi satın aldı

M. City'e Çin'de kardeş kulüp

Manchester United'dan De Gea'ya 5 yıl için 90 milyon Pound

Dünya futbol tarihine geçecek teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.