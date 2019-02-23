Burnley 2 - 1 Tottenham

Uzun süredir sakat olan Harry Kane'in sahalara döndüğü karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Ev sahibi ekip 57. dakikada Wood ile öne geçmeyi başardı.
Konuk Tottenham'ın golcüsü Kane, 1.5 ay sonra forma giydiği ilk maçın 65. dakikasında sahneye çıktı ve skoru dengeledi. Ancak Barnes, Tottenham defansının bir anlık dalgınlığını iyi değerlendirdi ve 84. dakikada ev sahibini bir kez daha öne geçirdi.
Karşılaşma da bu skorla sona erdi ve Tottenham, ligdeki 7. yenilgisini alarak 60 puanda kaldı. 8 maçtır yenilmeyen Burnley ise 30 puana yükseldi.
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