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Büro Memur-Sen'den "Banka promosyonları güncellensin" talebi

05.08.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan: - "Bankaların karlılığı hızla artarken çalışanların promosyonları pula döndü"

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), bankaların yaptığı mevcut promosyon sözleşmelerinin iptal edilerek değişen şartlara uyum sağlayacak şekilde yenilenmesi gerektiğini bildirdi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yazılı açıklamasında, kamu çalışanlarının promosyon mağduriyetinin 2022'de bariz şekilde arttığını belirtti.

Yeni sözleşmelerde promosyonların 30 bin liraları aşarken eski promosyonların 4-5 bin lira civarlarında kaldığını aktaran Yazgan, "Bankalar kazanıyor, çalışan kaybediyor. Bankaların karlılığı hızla artarken çalışanların promosyonları pula döndü." ifadelerini kullandı.

Çalışanlara ve emeklilere ödenen banka maaş promosyonlarının artan enflasyon nedeniyle güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, şunları kaydetti:

"Bugün bankaya yatan maaşlarda enflasyon nedeniyle artışlar olurken, eski enflasyon oranı ve maaş düzeyine göre saptanan promosyonlar komik düzeyde kalıyor. Promosyon sözleşmelerinin 3 yıl gibi uzun sürelerle imzalanması ve enflasyona göre ayarlanmaması nedeniyle çalışanlar mağduriyet yaşıyor. Promosyonlarla ilgili yetkili sendikalarla yeniden masaya oturulmalı ve kamu çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli."

Yazgan, Büro Memur-Sen olarak bu konudaki taleplerini "Mevcut promosyon sözleşmeleri iptal edilerek değişen şartlara uyum sağlayacak şekilde yenilenmeli. Kamu kurumları ilgili bankalardan revizyon talep etmeli. Bu revizyonun yapılmaması durumunda sözleşmeler idare tarafından tek taraflı feshedilmeli ve yeni ihale açılmalı. Merkezi bir idari karar çıkarılmalı ve promosyon sözleşmelerini bütün kurum ve kuruluşların yenilemesinin önü açılmalı." şeklinde sıraladı.

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