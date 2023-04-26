Bursa 20. Kitap Fuarı başlıyor

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen "Bursa 20. Kitap Fuarı" kapsamında, tanıtım toplantısı yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara 300'e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak.

TÜYAP Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile; ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Mudanya Üniversitesinin destekleriyle hazırlanan fuar, 29 Nisan-7 Mayıs'ta düzenlenecek.

Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70'ten fazla kültür etkinliği ile birçok yazar, fuar boyunca okurlarla buluşacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Almira Hotel'de gerçekleştirilen etkinliğin açılışında, TÜYAP'ın, yıllardır düzenleyerek şehre değer kattığı fuarın, kıymetli ve ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Gençleri kitapla buluşturmanın çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Bursa olarak dolu dolu bir kitap fuarı yaşayalım. Biz farklı organizasyonlarla zaten bunları yaptık. Yaklaşık 9 gün devam edecek. Ben bu fuara destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir organizasyon olur. Ben TÜYAP'a da bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Umarım kitaba olan ilgi azalmaz ve fuar dolu dolu geçer." dedi.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de birbirinden değerli yazar ve şairin imza günlerinde hazır bulunacağını ifade ederek, "Fuara 300 yayınevi iştirak edecek. En önemli yayınevleri Bursa'da olacak. Bu anlamda çok önemli bir fuar. Etkinlikte, söyleşiler ve imza günleri yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesinin emeği bu fuarda çok büyük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük katıldı.

