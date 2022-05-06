Bursa "6. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyumu"na ev sahipliği yapacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Mudanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyumu 12-15 Mayıs'ta yapılacak.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sempozyum "İnanç ve Kültün Mozaik Sanatına Yansıması: Sanat, Koruma, Modern Yaklaşımlar" temasıyla Mudanya ilçesindeki Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye, Fransa, ABD, İsviçre, Birleşik Krallık, İspanya, Kanada, Kuzey Makedonya ve İtalya'dan bilim insanlarının katılımının beklendiği sempozyumda, Antik Çağ ve Orta Çağ mozaik araştırmaları, mozaik koruma uygulamaları ve önerileri, modern mozaik uygulamalarıyla ilgili bildiriler sunulacak.

Bilim Komitesince yapılan sempozyum çağrısında şu ifadelere yer verildi:

"Mudanya, antik Myrleia/Apameia kentinin kenarına kurulmuş olan Bursa'nın en önemli kıyı yerleşimlerinden biridir. Son yıllarda Ömerbey Mahallesi'nde yapılan sondaj kazılarında açığa çıkan villa mozaikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Yeni keşfedilen bu mozaikleri yerinde incelemek ve dikkatleri antik kente çekmek amacıyla sempozyum yeri olarak Mudanya tercih edilmiştir. Bilindiği gibi mozaikler üzerinde bulunan desenler farklı dönemlerde, özellikle kült ve inancın etkisiyle değişiklikler gösterebilmekte, diğer bir ifade ile kullanılan motifler toplumun dini inancı ve siparişi veren kişinin dünya görüşüyle doğru orantılı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. İnançların, daha açık bir ifade ile hakim dinin Hristiyanlık olmasından sonra, tercih edilen motiflerdeki farklılıkları belirgin hale getirmek sempozyumumuzun temel amacıdır."

