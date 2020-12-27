Bursa-Ankara karayolundaki düzenleme başladı

İnegöl Belediyesi, Başkan Alper Taban’ın seçim beyanları arasında da yer alan Bursa-Ankara karayolunda şehir sınırları içerisinde kalan 6 kilometrelik hatta düzenleme çalışmalarının startını verdi. Yaklaşık 1 ay sürecek çalışma ile orta refüj, İnegöl’e yakışır bir görselliğe kavuşacak.

İnegöl Belediyesi, Bursa-Ankara karayolunda İnegöl sınırları içerisinde kalan 6 kilometrelik hattı yenileme çalışmalarına Bursa istikametinden başladı. Seçim döneminde Belediye Başkanı Alper Taban’ın beyanları arasında da yer alan proje kapsamında, orta refüjde yapılacak düzenlemeler ve görsel çalışmalarla bu hat İnegöl’e yakışır bir hale getirilecek. Yaklaşık 1 ay sürecek çalışmayı, Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Başkan Taban, “Bu çalışmayla ilgili bir takım araştırmalar yapıldı. Arkadaşlarımız minimum harcama ve beraberinde kullanılan teknolojileri de araştırarak, var olan mevcutla alakalı olarak da mevcudu koruyacak ölçekte ne yapılabileceği araştırıldı. Nihayetinde burada 6 kilometrelik yolda; Yenice köprülü kavşağından şehrimize geliş istikametinde Köfteci Orhan civarından başlayıp Ankara istikametinde de Köfteci Eşrefin olduğu bölgeye kadar olan alanda orta yolda daha güvenli, daha estetik bir çalışma yapılmasını arzu ettik. Aslında bu çalışmaya göreve geldiğimiz gibi başlamak istedik ancak Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ile bu konuda izinler alınması noktasında ve plan programın, projenin hazırlanmasıyla çalışmamıza başladık” dedi.

Yapılan çalışmadan da söz eden Taban, “Burada yolun orta kısmında bordürler üzerinde teknolojiyi de kullanarak profesyonel bir çalışma yapılıyor. Yerinde uygulama ile mevcut bordürler de korunarak eksik, kesintisiz, yekpare bordür uygulaması yapan bir çalışmayla refüj düzenlememizin startını verdik. Bunun yol güvenliği açısından da bir anlamı var. Bordürler 30 santim yüksekliğinde yani bir tekerleğin hizasında. Oraya dokunulduğunda aynı zamanda koruyucu bariyer özelliği olacak. Biliyorsunuz burada şehir içinde kalan bölgelerde yeşil tel çit malzemeler kullanıyorduk. Bunları da daha sağlam, güvenilir malzemelerle ikame etmiş olacağız” açıklamalarında bulundu.

Taban, şöyle devam etti:

“Görüyorsunuz burada başta mobilyacılarımız olmak üzere çok önemli yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımlarla da şehrimizin çehresi giderek güzelleşiyor. Dolayısıyla biz de yerel yönetimler olarak bu noktada kendi adımıza düşen noktaları yapmakla mükellefiz. Burada görsel anlamda, estetik anlamında güzellikleri ortaya koyduğumuzda; bu şehrin kıyısından kenarından geçen insanların bu şehre direksiyonlarını kırmasını istiyoruz. Niçin? Bu şehir güzel bir şehir, bu şehirde ticaret var, turizm var, tarım var. Bunlardan misafirlerimizin de istifade etmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu şehirden geçerken ne güzel bir şehirden geçiyorum imajını bu yoldan geçen yaklaşık 30 bin kişiye hissettirmek istiyoruz. Tabi bu bir orta yol veya tretuvar çalışmasıyla bitecek bir şey değil. Buralardaki arsaların zaman içerisinde hayat bulmasıyla, diğer binaların da yeşermesiyle zaman içerisinde çok daha güzel bir güzergaha dönüşmüş olacak burası. Kısa bir süre önce hemen ileride bulunan Yenice köprülü kavşağımızda, Yeni İnegöl aksımızın olduğu kavşakta küçük dokunuşlarla çehresinde değişiklikler gerçekleştirdik. Bunun olumlu geri dönüşlerini de her geçen gün aldığımızı görüyorum. Günlük 500 metre gibi bir ilerleme söz konusu çalışmada. Bu da 1 ay gibi bir zamana tekabül ediyor. Burada yolu bir miktar bölerek araçların güvenli şekilde yoluna devam etmesini sağlayarak bizler de işimize devam edeceğiz. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum.”

