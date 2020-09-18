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Bursa Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

BURSA HABERLERİ  | 18.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından düzenlenen Avrupa Online Yaş Grupları Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor.Avrupa Satranç Birliği’nin (ECU) 18 - 20 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Avrupa Online Yaş Grupları Satranç Şampiyonası başladı.

Bursa Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından düzenlenen Avrupa Online Yaş Grupları Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor.
Avrupa Satranç Birliği’nin (ECU) 18 - 20 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Avrupa Online Yaş Grupları Satranç Şampiyonası başladı. Hem açık, hem kızlar olmak üzere 12 - 14 - 16 - 18 yaş altı kategorilerinde oyuncuların bireysel mücadele edeceği şampiyonanın Türk sporcularına Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir ev sahipliği yapıyor. 9 tur üzerinden oynanacak şampiyonada zaman kontrolü 25 dakika + hamle başı 5 saniye ekleme şeklinde olacak. Online turnuvaların en büyük sorunu olan hileye karşı bir önlem olarak özel haller haricinde oyuncular her ülkenin yerel FIDE hakemlerinin gözetiminde ve kamera açık olarak özel salonlarda oynayacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da bu şehirlerdeki oyuncuların oynayacağı dört ayrı salon belirlenirken, Bursa’da yarışacak sporcular Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Komplesi Satranç Eğitim Merkezi’nde ter dökecek.
Büyükşehirden 2 sporcu
Türkiye’den 23 sporcunun katıldığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları CM Ediz Gürel 12 yaş genelde, WCM Gülenay Aydın 14 yaş kızlar kategorisinde milli takım adına hamle yapacak.
18 Eylül’de saat 16.00 başlayacak ve 20 Eylül saat 19.00’da sona erecek organizasyon Avrupa Satranç Birliği’nin resmi internet sitesi www.europechess.org ve www.tornelo.com adreslerinden canlı olarak yayınlanacak.

Bursa Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

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