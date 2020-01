Bursa barınma evinde yeni bir hayat projesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve 10 Ekim’de kapılarını açan erkek barınma evi, bu kış da parçalanmış hayat hikâyelerinin baş aktörü olan evsiz vatandaşları ağırlıyor. Barınma evini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, barınma evini yılın 12 ayı faal hale getirmeyi düşündüklerini, tavuk yetiştiriciliği, fidancılık, seracılık gibi kurslarla evsizlere yeni bir hayat sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kimileri yıllarca baktıkları çocukları tarafından sokağa terk edilmiş, kimileri ise iflas ederek işini kaybetmiş. Her biri farklı hayatların kahramanları olsa da onları bir araya getiren tek özellik, sıcak bir yuva özlemi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ürünlü’deki barınma evi her yıl olduğu gibi bu yıl da parçalanmış hayatları sıcak bir yuvada buluşturdu. Kapılarını 10 Ekim’de açan barınma evinin konuklarına, üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkânlar sunuluyor. Toplam 320 yatak kapasitesi bulunan barınma evinde halen 303 kişi kalıyor ve sayı sürekli değişiyor.

12 ay hizmet

Barınma evini ziyaret eden Başkan Aktaş, çay salonu ve yatakhaneleri gezdi, Büyükşehir Belediyesi sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşma imkanı bulan vatandaşlarla sohbet etti. Ekim ayında başlayan faaliyetin havaların ısınmaya başladığı Mayıs ayında sonlandırıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Arzu ediyoruz ki herkes ailesiyle, sevdikleriyle, çoluk çocuğuyla beraber yaşlansın, onlarla birlikte hayat sürsün. Ama maalesef hayatın cilveleri. Farklı sebeplerle insanlar bir şekilde evsiz kalabiliyorlar, sokaklarda kalabiliyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu hizmeti çok kaliteli bir şekilde her sene veriyoruz. İnşallah bu yıl yeni uygulamamız olacak. Ben onu da buradan ilan etmek istiyorum. Biz burayı 12 ay faal hale getirmeyi düşünüyoruz. Burada seracılıkla, tavuk yetiştiriciliği, fidancılık gibi farklı iş ve konularla iştigal ederek kendilerine kazanç temin etmeleri noktasında da bir alt yapı oluşturmak istiyoruz. Arzu ediyoruz ki insanlar burada kalırken bir şeyler öğretmenin ve üretmenin hazzını yaşasınlar. Tekrar söylüyorum kimse sokakta kalmasın, kimse barınma evine muhtaç olmasın ama eğer bu konuda bir muhtaçlık söz konusu ise Büyükşehir Belediyesi her zaman burada" diye konuştu.

Barınma evinin en yaşlı sakini olan ve 6 yıldır barınma evinde kalan 91 yaşındaki Akif Vatan da eşini kaybettikten sonra yalnız kaldığını, kışın barınma evinde yazın ise Çanakkale’deki yakınlarının yanında kaldığını söyledi. Emekli maaşı bulunmasına huzurevinde kalmayı hiç düşünmediğini belirten Vatan, "Biz burada birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Kavgamız gürültümüz yok. Bize bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürler" dedi.