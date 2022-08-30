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Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı

30.08.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı

Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın bu akşam saat 20.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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meteoroloji Balıkesir Bilecik Bursa Kütahya meteoroloji genel müdürlüğü

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