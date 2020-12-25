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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BURSA HABERLERİ  | 25.12.2020 13:03 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve "haber", "yaşam", "spor" kategorilerindeki karelerden beğendiklerine oy kullandı.

Başkan Aktaş, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" ve haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflarını beğendiğini belirten Aktaş, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini de aktardı.

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