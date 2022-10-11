Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şehidin vasiyetini yerine getirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu 21 yaşında şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetinin yerine getirildiğini açıkladı.

Aktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla tüm kız çocuklarının gününü kutlayan Aktaş, videoda şu ifadelere yer verdi:

"1 Ekim'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehadete eren kahraman askerimiz Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın son arzusu yüreklerimize dokundu açıkçası. Kendisinin bir kız çocuğu olmasını arzu eden ve 'Eğer şehit olursam' lösemili bir kız çocuğunun eğitim hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını aziz milletimize vasiyet eden şehidimizin son arzusu başımızın üzerinedir. An itibariyle Bursa'mızda ikamet eden lösemili bir kız evladımızın tüm eğitim masraflarını şehidimiz adına üzerimize alıyoruz. Yavrumuzun ve ailesinin incinmemesi adına da görüntüsünü bu videoda paylaşmıyoruz. Aziz şehidim ruhun şad, mekanın cennet olsun inşallah."

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 Ekim'de teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralanan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Ataş, şehadetinden bir süre önce silah arkadaşları tarafından çekilen bir videoda, "Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca bütün masraflarını okul vesaire karşılayın, benim vasiyetim bu." demişti.

