YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şehidin vasiyetini yerine getirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şehidin vasiyetini yerine getirdi

11.10.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şehidin vasiyetini yerine getirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu 21 yaşında şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetinin yerine getirildiğini açıkladı.

Aktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla tüm kız çocuklarının gününü kutlayan Aktaş, videoda şu ifadelere yer verdi:

"1 Ekim'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehadete eren kahraman askerimiz Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın son arzusu yüreklerimize dokundu açıkçası. Kendisinin bir kız çocuğu olmasını arzu eden ve 'Eğer şehit olursam' lösemili bir kız çocuğunun eğitim hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını aziz milletimize vasiyet eden şehidimizin son arzusu başımızın üzerinedir. An itibariyle Bursa'mızda ikamet eden lösemili bir kız evladımızın tüm eğitim masraflarını şehidimiz adına üzerimize alıyoruz. Yavrumuzun ve ailesinin incinmemesi adına da görüntüsünü bu videoda paylaşmıyoruz. Aziz şehidim ruhun şad, mekanın cennet olsun inşallah."

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 Ekim'de teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralanan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Ataş, şehadetinden bir süre önce silah arkadaşları tarafından çekilen bir videoda, "Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca bütün masraflarını okul vesaire karşılayın, benim vasiyetim bu." demişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktıGÜNCELLEME - Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı
Medipol Başakşehir-RFS maçına doğruMedipol Başakşehir-RFS maçına doğru
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiMKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
Alinur Aktaş şehit lösemi Vasiyet Asker Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:55
İkindi
16:03
Akşam
18:35
Yatsı
19:53
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayattayken bir bir ölü ilan edildiler! Hala inanamıyorlar

Hayattayken bir bir ölü ilan edildiler! Hala inanamıyorlar

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.