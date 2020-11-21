Bursa Büyükşehir Belediyesi "cüce" çiftin mutfak tezgahı sorununu çözdü

Bursa'da iki ay önce evlenen, halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazili çiftin, boylarına uygun olmayan muftak tezgahı sorununu Büyükşehir Belediyesi çözdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demetevler Mahallesi'nde yaşayan 105 santimetre boyundaki Ahmet ve 120 santimetre boyundaki Özge Karadeniz çiftinin, standart mutfak tezgahları nedeniyle sıkıntı çektiğinin öğrenilmesi üzerine harekete geçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karadeniz ailesine uygun mutfak tezgahı ve dolabı yapılması için talimat verdi.

Boylarına uygun yeni mutfaklarına kavuşan çifti, Aktaş evlerinde ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, 2 ay önce evlenen çifti tebrik ettiğini ve mutluluk dilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizden mutfakla alakalı özel üretim noktasında talepleri olmuş. Kendi kullanımlarına uygun mutfak tezgahı ve dolapları dizayn edildi. Bu duruma en çok Özge sevindi. Rahatsızlığından dolayı daha önce zorluk çekiyordu. 'Her gün sizi hatırlayacağız.' dedi. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onların mutluluklarına ortak olmak için ziyarete geldik. İhtiyaçları olduğunda her zaman yanlarında olacağız."