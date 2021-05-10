Bursa Büyükşehir Belediyesi eski maden sahalarını hafriyat malzemesiyle doldurup ağaçlandırıyor

Bursa'da maden ocağı olarak kullanılan ve işletme süreleri tamamlanınca terk edilen alanlar, hafriyat malzemesiyle doldurularak ağaçlandırılıp yeniden doğaya kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğayı kirletici unsurlarla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak dökülen hafriyatın önüne geçmek için il genelinde 28 hafriyat depolama sahası oluşturuldu.

Kentte inşaat sektörünün ürettiği aylık yaklaşık 300 bin ton hafriyat atığı bu alanlarda düzenli depolanıyor.

Atıkların kontrolsüz dökülmesiyle yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla, vasfını yitirmiş ve kullanılmayan maden alanları da rehabilite ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURKENT AŞ tarafından yapılan dolgu işlemleri sayesinde, yemyeşil ağaçlar arasında kanserli hücre gibi görünen maden ocağı alanları hafriyat toprağıyla doldurulup yeniden ağaçlandırılması sağlanıyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesine 2014'te tahsisi yapılan Akçalar sahasındaki 92 bin 344 metrekarelik alan, yaklaşık 950 bin metreküp hafriyat toprağı dökülerek yeniden ağaçlandırıldı. Doğal dengesine kavuşan alan, 2019 yılında Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.