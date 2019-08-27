Mynet Trend

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden duygulandıran 30 Ağustos videosu

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Zafer Ruhu" etiketli video, izleyenleri duygulandırdı.

Aktaş, Twitter hesabından "#BüyükTaarruz'un 97. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnetle... #ZaferRuhu" ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.

Biri kadın iki tiyatro oyuncusunun, bir anda bindikleri Bursaray'da sahnelediği "Zafer Ruhu"nu anlatan kısa oyunun videosu büyük ilgi gördü.

Çok sayıda kişinin beğenip paylaştığı videoda, Kurtuluş Savaşı yıllarında Bursa'da yaşananlar ve o gün cepheye gidenlerin kahramanca mücadelesi anlatılıyor. Oyunda, yüzü ve kamuflajı kanlar içindeki asker cephede yaşadıklarını, eşini ve çocuklarını cepheye gönderen kadın da nasıl silah taşıdığını anlatıyor.

Videoda, cepheyi canlandıran kısa oyunu izleyen Bursaray yolcularının duygulandıkları, bazılarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görülüyor.

Video, "Bu vatan kurtulduysa o güzel şehitler sayesinde kurtuldu, nolur onları unutmayın, onlara Fatiha'lar okuyun, onların yüzü suyu hürmetine alnımız dik, yüz sene sonra bu vatanda yaşıyoruz." mesajıyla sona eriyor.

(DHA)

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandıTatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı
Şafak vakti 3 ilde "prizma" operasyonu! Çok sayıda gözaltıŞafak vakti 3 ilde "prizma" operasyonu! Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa büyükşehir belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 ağusto video bursa 30 ağustos

En Çok Okunan Trend Haberler

Sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı

Sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı

Kulağından çıkanları gören doktor şaştı kaldı

Kulağından çıkanları gören doktor şaştı kaldı

'İnsanlık ölmüş' dedirten olay... Sadece izlediler

'İnsanlık ölmüş' dedirten olay... Sadece izlediler

Bilim insanları, seksten daha fazla zevk veren şeyi açıkladı!

Bilim insanları, seksten daha fazla zevk veren şeyi açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Millet Uzaya çıktı Ay'a ayak bastı Marsa araç yolladı Jüpitere mi Venüse mi gidelim diye plan yapıyor, bizimkiler hala neyse ben bişe demiyorum. Önümüze bakalım artık gelişelim ülkeyi, insanlarını geliştirelim...
ne bok var marsta sanki uzaya giden ne yapmış ta biz gitsek ne olacak
sen vatan nedir anlamamışsın uzay senin neyine
Herşeyini bizim için feda eden ecdadın mekanı cennet olsun.
ÇOK İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ.BU VE BENZERİ GÖRSELLİKLER TİYATRO TÜRÜ PİYESLER İLE SÜREKLİ HER YERDE UYGULANMALI.UYUTULAN BU MİLLETTİN UNUTULAN ZAFERLER RUHUNU HATIRLATMAK LAZIM.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Satırlı trafik magandası kameraya yakalandı

Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı

Dolandırıcılara şafak vakti 3 ilde "Prizma" operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Şafak vakti 3 ilde "prizma" operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Sokak ortasında vahşet! Akrabasını orakla öldürdü

Sokak ortasında vahşet! Akrabasını orakla öldürdü

Google Photos fotoğrafların içinde yer alan metinleri bulabilecek

Google Photos'ta yapay zeka!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! 11 il için sağanak yağış uyarısı

11 il için sağanak yağış uyarısı!

Hareket halindeki otombil alev alev yandı

Hareket halindeki otombil alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.