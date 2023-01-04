Bursa Büyükşehir Belediyesi sıfır atık projesiyle bin ağacı kesilmekten kurtardı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen proje kapsamında önemli mesafe katedildi.

Atıkların kaynağında ayrılmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve ek hizmet binalarında atıklar için ayrı ayrı toplama kutuları konulurken, tüm personele geri dönüşümün önemi anlatıldı ve sıfır atık projesi hakkında eğitim verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden "Sıfır Atık Belgesi" alan Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki hizmet binalarında 2019 yılı başından bugüne kadar 59 ton kağıdın geri dönüşümünü sağladı. Proje kapsamında 40,75 ton plastik, 11,32 ton cam ve 2,26 ton metal geri dönüşüme kazandırıldı. Bu çalışmalarla bin ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfus artışına bağlı olarak tüketimin de hızla arttığını, kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Sıfır atık projesinin amacına ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını bildiren Aktaş, "Proje, Bursa ölçeğinde yürütülen çalışmaların hız kazanmasına ve atık toplama veriminin artmasına katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar proje kapsamında sağlanan dönüşümle önemli bir tasarruf elde ettik. Büyükşehir olarak bu konudaki kararlılığımız devam edecek." ifadesini kullandı.

