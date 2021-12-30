Bursa Büyükşehir Belediyespor, Brezilyalı voleybolcu Radke'yi transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 32 yaşındaki Brezilyalı pasör Murilo Radke'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye'de Jeopark Kula Belediyespor ve Arkas Spor formalarını giyen 1,98 metre boyundaki Radke ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Radke'nin Bursa'ya gelerek antrenmanlara başladığının aktarıldığı açıklamada, "Son olarak Brezilya ekibi Funvic/Natal'da forma giyen oyuncu, kaptanlığını yaptığı takımıyla FIVB Kulüpler Şampiyonası'nda dördüncülük yaşadı." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz