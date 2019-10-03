Bursa'da 4 çocuğunu motosikletle okula götüren babayı görenler hayrete düştü

Bursa’nın Yıldırım İlçesi Bursa Ankara Karayolu mevkinde sabah saatlerinde 2 kişilik motosiklete binen, 4 çocuk ve 1 babayı gören sürücüler, hayretler içerisinde kaldı.

Görüntüde okul kıyafeti giyen 3 çocuk motorun arkasında, 1 çocuk ise ön tarafında oturuyor. Bunun üzerine çantaları koyacak yer bulamayan baba, çantaları direksiyona asarak yoluna devam ediyor. Belirli bir süre karayolunda bu şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüsü gözden kaybolurken, bir araç sürücüsü, görenleri şaşkına çeviren o anları saniye saniye kaydetti.

(İHA)

